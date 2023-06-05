الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسميًا.. مايك بنس يقدم أوراق ترشحه لرئاسة أمريكا في 2024

مايك بنس
مايك بنس

قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، الاثنين، أوراق ترشحه رسميًا لرئاسة أمريكا، معلنًا حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، ما شكل تحديًا لرئيسه السابق دونالد ترامب بعد عامين، فقط، من انتهاء فترة وجوده في البيت الأبيض.

من المقرر أن يطلق بنس حملته الرسمية لترشيح الحزب الجمهوري من خلال فيديو وفقًا لأشخاص مطلعين على خططه حيث قدم ترشيحه رسميا يوم الاثنين مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفق اشوشتيد برس. 

بينما يقود ترامب حاليًا، المعركة المبكرة من أجل الترشيح مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس صراعًا كبيرًا وسط استطلاعات الرأي باستمرار بأنه في المرتبة الثانية، يرى مؤيدو بنس مسارًا لمحافظ موثوق به يتبنى العديد من سياسات الإدارة السابقة، لكن دون اضطرابات مستمرة.

أفاد التقرير أنه في حين أنه كثيرًا ما يثني على إنجازات "إدارة ترامب وبنس"، فإن ترشيح بنس من نواح كثيرة سيكون بمثابة عودة إلى المناصب التي طالما ارتبطت بالمؤسسة الجمهورية، لكن تم التخلي عنها لأن ترامب أعاد تشكيل الحزب على صورته. 

وحذر بنس من المد الشعبوي المتزايد في الحزب ويرى المستشارون أنه المحافظ التقليدي الوحيد على غرار ريغان في السباق، كما أنه معارضًا قويًا لحقوق الإجهاض، حيث يدعم بنس فرض حظر وطني على الإجراء وشن حملة ضد سياسات تأكيد المتحولين جنسيًا في المدارس. 

ولقد جادل بأن التغييرات في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، مثل رفع سن التأهيل يجب أن تكون مطروحة على الطاولة للحفاظ على قدرة البرامج - وهو ما عارضه كل من ترامب وDeSantis - وانتقده DeSantis . 

كما قال إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا ضد العدوان الروسي ، مع تحذير "المدافعين عن بوتين" في الحزب غير الراغب في الوقوف في وجه الزعيم الروسي.

ويرى فريق بنس أن ولاية أيوا وناخبيها المسيحيين الإنجيليين حاسمون في طريقه المحتمل إلى النصر، حيث يقول المستشارون إنه يخطط للقيام بحملة عدوانية في الولاية وضرب كل مقاطعة من 99 مقاطعة قبل انعقاد المؤتمرات الحزبية الأولى في البلاد العام المقبل.

من المتوقع أن تعتمد الحملة بشدة على قاعات البلديات ومحطات البيع بالتجزئة التي تهدف إلى إعادة تقديم بنس إلى الناخبين الذين لم يعرفوه إلا منذ أن كان الرجل الثاني في قيادة ترامب.

وعمل بنس لأكثر من عقد في الكونجرس وحاكم ولاية إنديانا قبل أن يتم اختياره كنائب لترامب في 2016. 

الرئيس الامريكي ترامب مايك بنس الانتخابات الرئاسية

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