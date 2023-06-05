أبرزهن سمية الألفي وشمس البارودي.. 4 فنانات بين الاعتزال وشائعات العودة

شهدت الفترة الأخيرة إعلان أكثر من فنانة اعتزال الفن بشكل نهائي، إضافة إلى انتشار بعض الشائعات عن عودة البعض للفن مرة أخرى ما جعل بعض الفنانات ينفين ذلك.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز الفنانات آخرهن الفنانة سمية الألفي التي قررت اعتزالها الفن بشكل نهائي، مؤكدة أنها اتخذت القرار منذ عشرات السنوات ولا نية لديها للعودة مرة أخرى مكتفية بما قدمته خلال مشوارها من أعمال فنية على مدار أعوام طويلة.

عبلة كامل

كما قررت الفنانة عبلة كامل اعتزال الفن فى صمت، دون الكشف عن أسباب قرارها وبالتواصل مع مجموعة من المقربين منها أمثال السيناريست مجدى صابر الذي قدمت معه آخر أعمالها التليفزيونية وهو «سلسال الدم» الذي لاقى نجاحا كبيرا عام 2018.

وبمرور الوقت تتردد أنباء بين حين وآخر عن عودتها للتمثيل مرة أخرى، إلا أن سرعان ما يتم نفي الأخبار احيانا من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، واحيانا من الإعلامية لميس الحديدي التى تتواصل معها بشكل دائم للاطمئنان على صحتها.

فى ديسمبر 2022، كشف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن السبب وراء اعتزال الممثلة عبلة كامل الفن، وعدم ظهورها في أي مناسبة فنية، لافتًا إلى أنها تمر بحالة حزن بسبب وفاة صديقتها المقربة من خارج الوسط الفني وحينها لفت زكي إلى أن عبلة طلبت تأجيل تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، بسبب عدم استعدادها للظهور حاليًا، مضيفًا فى أحد البرامج “حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت، وردها الدائم: ”اللي فيه الخير يقدمه ربنا وأنا على تواصل معها وإحنا أصدقاء جداً".

شمس البارودى

نفس الحال بالنسبة للفنانة شمس البارودي التي قررت في منتصف الثمانينات اعتزال التمثيل نهائيا وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب.

وانتشرت أخبار تفيد بعودة شمس البارودى الساحة الفنية من جديد، وأخرى بنشر كتاب يحتوى على سيرتها الذاتية، سرعان ما أوضحت البارودى أنها لم تقم بنشر سيرتها الذاتية كما زُعم، وإنما نُسب إليها كتاب بعنوان «رحلتي من الظلمات» يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحفية.

بمرور الوقت تجددت الشائعات، وترددت اخبار مؤخرا تفيد بعودتها للتمثيل من جديد، وكعادتها خرجت شمس البارودى نافية جملة وتفصيلا كل الأخبار التي تتعلق بعودتها إلى عالم الفن، مؤكدة إنها لن تعود للتمثيل مطلقًا وأن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة واكد الفنان حسن يوسف مساء أمس أنا الفنانة شمس البارودي اعتزلت ونست التمثيل وتفرغت لمنزلها منذ الاعتزال.

جيهان نصر

أما جيهان نصر، قررت الابتعاد عن عالم التمثيل، بسبب الحياة الزوجية، وكان قرار اعتزالها بمثابة مفاجأة للجمهور كونها قدمت أدوارًا مميزة منها الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون" الذى جسدت فيه شخصية "فريال فراويلة" ومسلسل "مين اللى ميحبش فاطمة" وقدمت دور "ماجدة" زوجة أحمد عبد العزيز.

وفضلت جيهان الاستقرار الأسرى على النجومية والأضواء وتركت الوسط الفنى، بالاتفاق مع زوجها سعود الشربتلى، الذى اشترط عليها قبل الزواج الاعتزال وهى وافقت.