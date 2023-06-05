الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الاستثمارات العامة ومستلزمات الإنتاج الزراعى على أجندة الحوار الوطنى غدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته، غدًا الثلاثاء، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي.

ويشهد، غدًا الثلاثاء، عقد جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تأجيل جلسات لجان المحور السياسي، التي كان من المقرر عقدها أمس الأحد، وذلك  نتيجة للظروف المناخية، خاصة أن مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني بمركز مؤتمرات مدينة نصر- عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة- قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، مشيرا إلى أنه قد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات.

وأكد: «حرصًا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته التي كانت مقررة أمس الأحد، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها».

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