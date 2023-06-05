الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة منتخب الصالات تتوجه الى السعودية اليوم للمشاركة فى كأس العرب

منتخب الصالات
منتخب الصالات

تطير بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية، اليوم الإثنين، برئاسة محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى تستضيفها جدة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.

واختار جهاد عرفة، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعبًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى.

وضمت قائمة الفراعنة كلًا من: جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كلًا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.

وتنطلق فعاليات البطولة غدًا الثلاثاء، والتي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.

وتشارك في منافسات تلك النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005، وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلًا، قبل أن يُتوج باللقب مجددًا في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.

واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة عام 2021، وتوج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجددًا بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.

أحمد اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الاتحاد العربي الثلاث الاتحاد السعودي

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