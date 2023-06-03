يضم 10 أغنيات.. محمد حماقى يستعد لطرح ألبومه الجديد فى صيف 2023

يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي 2023، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته العام قبل الماضي بعنوان "يا فاتني".

ويعتبر النجم محمد حماقي أحد المطربين الذين يواظبون على طرح ألبوم غنائي كامل على عكس العديد من المطربين الذي اتجهوا إلى الأغنيات "السينجل" واعتاد حماقي طرح ألبوم غنائي كل عامين، ويتميز حماقي بعدد أغنيات ألبوماته الغنائية الكبيرة، ومن المقرر أن يطرح ألبوما غنائيا جديدا خلال موسم صيف 2023 يضم حوالي 12 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما والحزين.

ويتعاون "حماقي" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من كبار صناع المزيكا في مصر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وعزيز الشافعى، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، وتميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وغيرهم.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

طرح حماقي منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية «قلبي حبك جدًا»

قلبي حبك جدًا.

أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين.

غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين.

‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان.

‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين.

قلبي حبك جدًا.