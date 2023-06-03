غدًا.. مجلس الدولة يتسلم مستندات المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

تستقبل إدارة مجلس الدولة، غدًا، خريجي كليات الحقوق من دفعة 2020، لتقديم المستندات النهائية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد، بعد تصديق الرئيس السيسي على قرار تعيينهم رسميًا، وعددهم 196 مندوبًا مساعدًا.

كما حددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بدءا الأحد الموافق 4 يونيو للمعينين من رقم 1 وحتى رقم 70، ويوم الإثنين بدءا من رقم 71 وحتى رقم 140، ويوم الثلاثاء للمعينين بداية من رقم 141 وحتى 196.

وتقدمت إدارة المجلس، بالتهنئة إلى المندوبين المساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضحت وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالى: 5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبي مجلس الدولة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء على ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020.