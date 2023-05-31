"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الوثائقية" تبدأ بث سلسلة وثائقيات 30 يونيو غدًا

تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، تبدأ قناة «الوثائقية» بث ومضات وثائقية باسم «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان» تُعرض على مدار اليوم، بدءًا من الأول من يونيو2023 حتى الثالث من يوليو؛ تذكيرًا- لا سيّما للأجيال الجديدة- بما دار في تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.

وتأتي سلسلة وثائقيات ثورة 30 يونيو اليومية على شاشة «الوثائقية»، إلى جانب عدد من الأفلام الوثائقية التي تنتجها القناة حاليًا لعرضها مع نهاية الشهر.