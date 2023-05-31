الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية"، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وعثر بداخلها على عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية- 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مليون قطعة ألعاب نارية قطاع الأمن العام

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