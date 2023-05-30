الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد توقف 4 أيام.. 48 رحلة بالون طائر تحلق بـ1200 سائح فى الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

شهد مطار البالون الطائر في البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عودة تحليق الرحلات بعد توقفها على مدار الـ4 أيام الماضية بسبب التقلبات الجوية، حيث حلقت في سماء غرب الأقصر اليوم حوالي 48 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم،  تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون.

وأكد أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، انتظام حركة تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث خرجت اليوم 48 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم، حيث تقدم عددا من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل.

 

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