الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق ببرج سكنى فى الفيوم

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكنى مكون من 10 طوابق بمدينة الفيوم، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بنشوب حريق ببرج سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة دلة خلف حديقة الحيوان.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب بالطابقين الثانى والثالث، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقى الشقق السكنية والعمارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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