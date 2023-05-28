الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التتويج بلقب الدورى السعودى.. أرقام قياسية لحجازى وطارق حامد

حجازي
حجازي

دخل ثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبا اتحاد جدة السعودي، التاريخ بعدما نجحا في تحقيق لقب الدوري مساء السبت.

 

وحسم  اتحاد جدة، بشكل رسمي، لقب دوري روشن لموسم 2022-2023، عقب تغلبه على مضيفه الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

 

حجازي شارك في اللقاء بالكامل بينما غاب طارق حامد للإصابة، لينضم الثنائي لقائمة المصريين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبدالشافي مع أهلي جدة.

 

كما أصبح حجازي أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي برقم قياسي.

 

ورفع الاتحاد، رصيده إلى 69 نقطة، في صدارة الترتيب، ليحسم لقب المسابقة، للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ 14 عامًا، عندما حقق اللقب في نسخة 2008-2009، والتي شهدت انطلاقة دوري المحترفين السعودي. بينما تجمد رصيد الفيحاء، عند 30 نقطة، في المركز الثالث عشر.

 

وبذلك، تأهل فريق الاتحاد، رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية، في ديسمبر من العام الحالي، ليلتحق بكل من أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

حجازي طارق حامد اتحاد جدة دوري روشن الفيحاء

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