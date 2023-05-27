"الأوقاف" تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاحها الجمعة القادمة الموافق 2 يونيو 2023، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، السبت، أن عقب هذا الافتتاح يصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع شهر يوليه 2022، وحتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة، أن مساجد الإحلال والتجديد هي مسجد الكبير بمديرية أوقاف الدقهلية، ومسجدي عزبة صديق والنور بمديرية أوقاف البحيرة، ومسجدي عبده والتقوى بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومسجد القبلي بمديرية أوقاف الجيزة، ومسجد التوحيد بمديرية أوقاف القليوبية.

وتابعت: أما مساجد الصيانة هي مسجد الرشايدة بمديرية أوقاف قنا بالحلفاية قبلي مركز نجع حمادي.