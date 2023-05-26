الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: سعداء بالفوز على الطلائع رغم الغيابات.. ومصطفى شوبير يخضع لفحص طبي

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب. 

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات. 

وأكمل: “لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد  فاز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قدم الأهلي مباراة قوية وحماسية خاصة في الشوط الثاني، بعدما نجح محمد مجدي أفشة في فك الشفرات الدفاعية لفريق طلائع الجيش بالهدف الأول من تسديدة صاروخية، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني من ضربة جزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 59 محلقًا بمفرده على قمة الترتيب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزًا على الترجي التونسي في استاد القاهرة بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي ليستفيد من فوزه في مباراة الذهاب في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان الوداد المغربي قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور نصف النهائي؛ ليستفيد من تعادله السلبي في ملعبه بالدار البيضاء.

كولر طلائع الجيش الاهلى محمد أفشة الدوري

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