الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ شمال سيناء: انتهاء إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بـ1.6 مليار جنيه

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة

أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، عن انتهاء إنشاء 17 تجمعا تنمويا بتكلفة وصلت إلى مليار و595 مليون جنيه منها 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات أخرى في جنوب سيناء.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات، وفي مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف «شوشة» أن الدولة أنشأت عددا من المحاور المرورية والطرق الجديدة بشمال سيناء منها "الطريق الدائري الجديد بالعريش، ومحورا الساحل وأسيوط، والطريق الدائري وطريقا الجورة ولحفن، وطريقا الشيخ زويد ورفح، حيث ساهمت في ربط مدن المحافظة والتحرك من منطقة إلى أخرى في دقائق معدودة.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 3 مدن جديدة منها (مدينة سلام شرق بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة ومدينة رفح الجديدة) بخلاف المنازل البدوية التي يتم إنشاؤها في مناطق وسط سيناء والشيخ زويد ووحدات الإسكان الاجتماعي في مدن المحافظة بخلاف إعادة إنشاء عمارات المساعيد وإقامة عمارات جديدة بالريسة وضاحية السلام بالعريش وأوشكت على الانتهاء.

المحاور المرورية المشروعات التنموية تنفيذ عدد من المشروعات حافظ شمال سيناء جنوب سيناء ضاحية السلام بالعريش سيناء مدن ومراكز المحافظة

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