"نسور" الياقة البدنية بكفر الشيخ يستعدون لمنافسات اللقاء القمي بالإسكندرية

يستعد رواد مراكز تدريب اللياقة البدنية "النسور" بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتدريبات مكثفة بالعروض التدريبية للياقة البدنية لمنافسات اللقاء القمى بالإسكندرية ويشارك بمراكز تدريب كفر الشيخ، 50 شابا وفتاة أعمارهم بين 15 و16 سنة وفق جدول زمني محدد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على العروض الرياضية للمرحلة السنية من مواليد 2008 و2009 من طلاب المدارس الإعدادية وتقام التدريبات بمدرسة السعدية الإعدادية، ثلاث مرات أسبوعياً فى الخامسة عصراً، مضيفاً أن المشاركين بمراكز تدريب اللياقة البدنية من محافظة كفر الشيخ ينتظرون المرحلة الثانية من المشروع باللقاء المجمع التقييمى بالإسكندرية فى شهر يونيو المقبل للتنافس على المراكز الثلاث الأولى على مستوى الجمهورية.



انطلقت تدريبات مراكز تدريب اللياقة البدنية "النسور" بكفر الشيخ بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.