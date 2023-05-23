الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 5866 زيارة بمدن البحر الأحمر ضمن حملة "طرق الأبواب"

جانب من اعمال الحملة
جانب من اعمال الحملة

يواصل فرع  المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي استهدفت مدن (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - الشلاتين) في يومها الثالث.

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وقالت نيرمين أبوسريع، مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن الحملة قامت بعمل 5866 زيارة  بإجمالي 28961 من السيدات والرجال والأطفال، مؤكدةً أنه يشارك فى الحملة رائدات ومتطوعات المجلس  بمدن المحافظة.

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يذكر أن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

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البرنامج التدريبي المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر المشروعات القومية انطلاق المرحلة الثانية حياة كريمه فرع المجلس القومى للمرأة طرق الأبواب محافظة البحر الأحمر

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