الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع إنشاء مخازن جديدة للوجبات المدرسية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يجتمع بالمحافظين بالفيديو كونفرانس

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب من خلال إنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال لقائه المحافظين، مساء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة جهود المحافظات فيما يخص اجراءات تخصيص الأراضى لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.

كما تابع آمنة مع المحافظين تنفيذ قانون المحال العامة، مشددًا على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الانتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات فى التوقيتات المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، مؤكدًا أهمية دفع معدلات العمل فى التجهيزات الإنشائية وتذليل أي تحديات للانتهاء منها وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة وغرف العمليات المتخصصة، بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة ودقة عالية في أقل وقت ممكن.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع باستعراض توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص حل مشاكل المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة خاصة بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه رئيس الجمهورية في اجتماعه الأول الأسبوع الماضى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة الشخصية من المحافظين لهذا الملف الحيوي والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات بما يساهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة.

وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة المحافظين الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة الإدارية مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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