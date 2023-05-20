رئيس مرسى مطروح يقود حملة لمصادرة الإشغالات المخالفة لسوق المستعمل

قاد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيًا حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق للأثاث المستعمل والخردة بأنواعها بمنطقة عمارات الطبية والشوارع المتفرعة الذي يطلق عليه سوق "المعازير"، وذلك بعد احتلال وتعدي الباعة للأرصفة وغلق الشارع وتعدد شكاوى المواطنين وتمت الاستجابة لأهالي المنطقة، من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وشن عبدالمجيد حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق المخالفة بسوق المستعمل "المعازير" بداية من الشارع الجديد المؤدي إلى عمارات المنطقة الطبية والشوارع الفرعية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحملة بشارع الثانوية والكيلو 1، وتم التنبيه على المخالفين وأصحاب المحال التجارية بعدم تكرار المخالفة.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف، ويعوق حركة سير المواطنين وليضمن السيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة.

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