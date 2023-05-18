الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على مستوى وزراء الخارجية.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العراقية - السعودية فى جدة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في جدة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والجانب العراقي.

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مجلس التنسيق السعودي العلاقات الاخوية جدول الأعمال

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة