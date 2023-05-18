على مستوى وزراء الخارجية.. انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العراقية - السعودية فى جدة

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في جدة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والجانب العراقي.