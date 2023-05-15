من غير شرح.. أزمة بين شركات السياحة و"المرشدين السياحيين" بالغردقة

أثار بيان نقابة المرشدين السياحيين حالة من الجدل ورد الفعل بين مسئولي شركات السياحة من جهة والنقابة وأعضائها من جهة أخرى، وذلك فيما جاء من مطالب لنقابة المرشدين السياحيين بمنع مرافقي الرحلات التابعين لشركات السياحة من الشرح للوفود السياحية أثناء مرافقتهم داخل مدينة الغردقة.

قال علاء حجازي، مسئول إحدى شركات السياحية لـ«الدستور»، إنه من حق مندوب الشركة مرافقة السياح في كل مكان، وهو حق من حقوق الشركة الجالبة، مؤكدًا أن الشرح داخل المدن بعيدًا عن الأماكن التاريخية حق أصيل للمرشد ليقوم بعمله داخل المناطق التاريخية.

وأضاف "حجازي" أن من حق شركات السياحة تحديد مَن يقوم بمرافقة ضيوفها، ولا يحق لأي جهة منع أو تحديد من يرافق عملائها، أو وضع مرشد من عدمه، مؤكدًا أن شركة السياحية هى الجالبة للسياح ومن حقها وضع من ترى أنه مناسب للمهمة، لافتًا إلى أن جولة البلد التي يقوم بها السائح داخل الغردقة لا تعد جولة أثرية تحتاج لمرشد.

بدوره، أكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر لـ«الدستور»، أن مرافق الأفواج ليس له الحق في الشرح للسائح سواء داخل المدينة أو في المناطق التاريخية، مؤكدًا أن المرشد صاحب الحق في الشرح وتوصيل المعلومة للسائح بحكم القانون الذي يشترط وجود تصريح من النقابة ووزارة السياحة التي حددت له مهام عمله كما جاء في مواده.