ضياء رشوان: مخرجات "الحوار الوطنى" سترفع أولًا بأول للرئيس وجلسة اليوم تدعو للفخر

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه سعيد بما عكسته جلسة اليوم والمشهد الذي خرجت به، مشيرًا إلى أن تحالف 30 يونيو هو من جاء بالرئيس السيسي، واليوم يستعين به الرئيس لإجراء حوار وطني شامل يضم التيارات كافة.

وأضاف رشوان أنه لا بدّ أن يضع التحالف بصمته في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا استبعاد لأي شخص أو حزب من التحالف، مؤكدًا أن الدستور هو ما استدعانا اليوم في ذلك المشهد وكان الجميع على قدر المسئولية وهذا المشهد يدعو للفخر.

وتابع أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تتلقى المقترحات في موعد أقصاه أسبوع، على أن تعقد الجلسة القادمة، الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المنسق العام أن المخرجات سترفع أولًا بأول إلى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء لن ينتظر حتى انتهاء الحوار لرفع المخرجات إلى الرئيس.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسّك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.