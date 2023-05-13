بـ150 ألف جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة ديلر في شمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط تاجر للمواد المخدرة بحوزته شحنة مخدر الهيدرو، بقيمة 150 ألف جنيه.

وتبين ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 ألف جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.