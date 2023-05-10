لياو خارج تشكيل ميلان أمام إنتر في نصف نهائي دوري الأبطال.. وجيرو يقود الهجوم

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق إي سي ميلان، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام إنتر ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة إي سي ميلان وإنتر على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ذهاب الدور نصف النهائي في تمام العاشرة مساء اليوم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في هذا الدور من المسابقة الأوروبية منذ 20 عاما.

ويشهد تشكيل ميلان غياب البرتغالي رافائيل لياو الذي لن يتواجد في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل إي سي ميلان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كاير - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - كرونيتش - تونالي

خط الهجوم: براهيم دياز - أوليفيه جيرو - سايلمايكريس