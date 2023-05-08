6 يونيو.. الأسقفان الأنبا موسى والأنبا رافائيل يترأسان قداس طلبة الثانوية العامة

أعلنت أسقفية الشباب للأقباط تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن إطلاق قداس خاص لطلبة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يترأس كل من الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، القداس الإلهي، لطلبة الثانوية العامة، يوم الثلاثاء 6 يونيو، في تمام الساعة السابعة صباحًا بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون.

وكانت قد أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أبرز تصريحات قداسة البابا بخصوص زيارته للڤاتيكان.

• زيارتنا للڤاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين.

• الزيارة مدتها ثلاثة أيام من ١٠ : ١٢ مايو بعدها تبدأ زيارتي الرعوية لإيبارشية تورينو وروما.

• برنامج الزيارة:

- المشاركة في اجتماع بابا الڤاتيكان وإلقاء كلمة.

- اجتماع لوفدي الكنيستين.

- صلاة مسكونية وليست طقسية.

• إلقاؤنا كلمة في الاجتماع العام لبابا الڤاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة التي اعتز بها.

• لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان

• سنصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا الذين سيحضرون القداس.

• جلستنا الثنائية مع بابا الڤاتيكان سيكون موضوعها مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.



• لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.