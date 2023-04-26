4 وزراء يشهدون مجموعة من الفعاليات بقرية شهداء الروضة

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأربعاء، فى احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ولفيف من السادة المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب.

واستقبل محافظ شمال سيناء الوزراء عقب وصولهم صباح اليوم في قرية شهداء الروضة، حيث قام الوزراء بتفقد مركز شباب شهداء الروضة، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمشاركة فى ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتى "أنت الأغلى وساند".

وقدم وزراء الثقافة الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء تلك الذكرى العريقة التى استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قاداتها، متمنين أن يعيد الله الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن وجود هذا العدد من الوزراء والمسئولين اليوم على أرض سيناء الغالية، هو دلالة واضحة على إصرار الدولة المصرية على مجابهة الإرهاب بالتنمية الشاملة المقدمة لأهالينا بسيناء بمختلف المجالات، ومنها المحور المعرفي الثقافي لبناء أجيال تُدرك قيمة الوطن وتؤصل قيم الانتماء والاعتزاز بمقدراته".

من جهته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركته فى الاحتفال بالعيد القومي لسيناء، ومشاركة الوزارة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بتنفيذ باقة من المشروعات والبرامج فى مراكز شباب سيناء، وافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بعدد من مراكز شباب المحافظة، ومعاينة الأنشطة المقامة بها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن "سيناء" تشهد تطورا وتنمية شاملة فى مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى بالغ الاهتمام بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، مبيناً أن بفضل الله ورؤية القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مصر التصدى لخطر الإرهاب الأسود الذى كان يمثل التحدى الأكبر فى سيناء، وأن الدولة مستمرة فى مواجهة تلك الظاهرة للقضاء عليها.