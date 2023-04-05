أسوشيتدبرس: الإدانة لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة أو الفوز بها

قال جو تاكوبينا محامي ترامب "إنه قوي ومستعد للمحاكمة، لافتًا إلى أن الرئيس السابق لن يعترف بالذنب بتهم أقل، حتى لو كان بإمكانه حل القضية.

وقال أيضًا إنه لا يعتقد أن القضية ستحولها إلى هيئة محلفين، منوهًا إلى أنه لن تمنع الإدانة ترامب من الترشح للرئاسة أو الفوز بها في عام 2024".

قالت شرطة نيويورك إنها مستعدة لاحتجاجات كبيرة من قبل أنصار ترامب الذين يشاركون الرئيس الجمهوري السابق الاعتقاد بأن لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة محلفين في نيويورك وثلاثة تحقيقات معلقة إضافية لها دوافع سياسية وتهدف إلى إضعاف محاولته لاستعادة البيت الأبيض في عام 2024 ومع ذلك فاق عدد الصحفيين في كثير من الأحيان عدد المحتجين.

وسلم الرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه للسلطات في محكمة مانهاتن قبل توجيه الاتهام إليه بتهم جنائية ناجمة عن دفع أموال صامتة لممثل إباحي خلال حملته الانتخابية عام 2016.

ووصف ترامب نفسه التجربة بأنها "سريالية" أثناء سفره من برج ترامب إلى قاعة محكمة في مانهاتن، حيث كان سيواجه قاضياً كأول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يُحاكم جنائياً.

وظهر ترامب مرتديًا بدلته الداكنة وربطة عنق حمراء، استدار ترامب ولوح للحشود خارج المبنى قبل أن يتوجه إلى الداخل لأخذ بصمات أصابعه ومعالجتها. وصل إلى المحكمة في موكب من ثماني سيارات من برج ترامب،

ومن المقرر أن يعود ترامب إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مار إيه لاغو، مساء الثلاثاء للإدلاء بتصريحاته، تمت دعوة ما لا يقل عن 500 من المؤيدين البارزين ، ومن المتوقع أن يحضر بعض الجمهوريين المؤيدين لترامب.

وداخل قاعة المحكمة في مانهاتن، من المتوقع أن يكشف المدعون بقيادة المدعي العام في نيويورك ألفين براج ، وهو ديمقراطي ، عن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي. هذا هو الوقت الذي سيحصل فيه ترامب ومحاموه على لمحة أولى عن المزاعم الدقيقة ضده.

تحتوي لائحة الاتهام على عدة تهم بتزوير السجلات التجارية ، بما في ذلك جريمة جنائية واحدة على الأقل ، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة أسوشيتيد برس الأسبوع الماضي.

وبعد المحاكمة من المتوقع أن تفرج السلطات عن ترامب لأن التهم الموجهة إليه لا تتطلب تحديد الكفالة.

ونظمت النائبة الجمهورية عن جورجيا مارجوري تيلور جرين ، إحدى أقوى مؤيدي ترامب في الكونجرس ، مسيرة قصيرة في الحديقة ، لكن المشهد كان فوضويًا لدرجة أنه كان من الصعب سماعها وسط سحق المراسلين والمتظاهرين.

قال جرين:"نحن حزب السلام"، وشكر أنصار ترامب الحاضرين. "الديمقراطيون شيوعيون".

كما ظهر النائب الجمهوري عن نيويورك، جورج سانتوس تضامنًا مع ترامب، قائلاً:"أريد دعم الرئيس".

وقال سانتوس: "أعتقد أن هذا أمر غير مسبوق وهو يوم سيء للديمقراطية"، لافتا إلى أن المدعين العامين في المستقبل يمكن أن يستهدفوا بايدن ورؤساء آخرين بقضايا أخرى، ما "يضعف النظام القضائي".

قد تكون قدرة نيويورك على تنفيذ إجراءات محكمة آمنة وخالية من الدراما في قضية تتعلق برئيس سابق مستقطب قضية اختبار مهمة حيث يجري المدعون العامون في أتلانتا وواشنطن تحقيقاتهم الخاصة مع ترامب والتي قد تؤدي أيضًا إلى توجيه اتهامات.

تتعلق هذه التحقيقات بالجهود المبذولة للتراجع عن نتائج انتخابات 2020، إضافة إلى سوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية في Mar-a-Lago.