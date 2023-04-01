يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية شروق الشمس والخروج للعمل عن حالة الطقس اليوم السبت 1 ابريل 2023 في اليوم العاشر من رمضان 1444، حيث كشفت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم بمصر، إذا توقع خبراء الأرصاد الجوية أن سيسود طقس مائل للبرودة بالصباح مائل للدفء نهارًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وجميع السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا بأغلب الأنحاء.

العاشر من رمضان 1444.. حالة الطقس اليوم السبت 1 أبريل 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير معرفة حالة الطقس اليوم السبت 1 أبريل 2023 الموافق العاشر من رمضان 1444.

بشأن حالة الطقس اليوم السبت، من المفترض أن ستتكون اليوم السبت شبورة مائية صباحًا على الكثير من الطرق المؤدية من محافظة القاهرة وإلى القاهرة الكبرى، وبالوجه البحري، وفي السواحل الشمالية ومدن القناة وخلال وسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح في مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء في فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم العاشر من رمضان 2023



تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة والشعور بالصقيع، لذا ناشد الخبراء المواطنين، بعدم تخفيف الملابس حتى يتجنبوا الإصابة بنزلات البرد.

تأتي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 1-4-2023 الموافق العاشر من رمضان 1444 على مدن الجمهورية، كما يلي:

- محافظة القاهرة 23- 14.

- العاصمة الإدارية 23- 14.

- مدينة أكتوبر 23- 13.

- مدينة بنها 23- 14.

- دمنهور 22- 14.

- وادي النطرون 22 - 13.

- مدينة كفر الشيخ 22- 14.

- محافظة المنصورة 22- 13.

- مدينة الزقازيق 23- 14.

- مدينة شبين الكوم 23- 14.

- طنطا 22 - 14.

- دمياط 22- 14.

- محافظة بورسعيد 21- 13.

- محافظة الإسماعيلية 24- 12.

- محافظة السويس 23- 13.

- العريش 22.

محافظة الفيوم 24- 13.

- بني سويف 24- 12.

- محافظة المنيا 24- 12.

- محافظة أسيوط 25- 12.

- سوهاج 26- 13.

- قنا 26- 15.

- الأقصر 27- 16.

- محافظة أسوان 27- 16.

- الوادي الجديد 26- 13.

- أبو سمبل 26- 16.