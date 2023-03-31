428 مليون و482 ألف جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مارس

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مارس الماضي 114 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 11 ألف و265 طرد بوزن إجمالي 2393 طن و387 كيلوجرام، تم الإفراج عن 42 شهادة سحب جزئية بعدد 20 ألف و352 طرد بوزن إجمالي 4145 طن و29 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس 2023 نحو 25 مليون و950 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 440 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 388 مليون 928 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 4 مليون 836 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 2 مليون و417 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة خلال نفس الفترة 5 مليون و900 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 9 مليون و331 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي نحو 428 مليون 482 ألف جنيه.