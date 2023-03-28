الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات مشروعات الوزارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار متابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور عمرو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة.

وفيما يتعلق بمشروع مدينة مصر الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تصورًا مقترحًا بشأن المدينة يتمثل في إقامة مدينة تعليمية افتراضية لتقديم مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدد الوزير الفئات المستهدفة بالخريجين الذين لديهم قابلية شغل وظائف تكنولوجية متخصصة، وخريجين يرغبون في تغيير مسارهم المهني، أو شغل وظائف تكنولوجية ملائمة، وطلاب في مختلف مراحل التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى التدريب المستهدف، والمهارات التكنولوجية، وأنماط التدريب، وآليات التنفيذ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقال الوزير: هناك عدة مسارات للعمل والتدريب، مشيرًا  إلى أن مجالات التدريب تشمل كلًا من الذكاء الاصطناعيّ، والأمن السيبراني، وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى برمجة التطبيقات والمنصات، والشمول المالي، والتسوق الرقمي، علاوة على البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن هناك مسارًا آخر يتمثل في صقل المهارات المهنية في مجالات العمل الحر، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، وإدارة المشروعات، والابتكار الرقمي، وفن التفاوض، فضلًا عن صقل اللغات الأجنبية.

كما سلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات، وكذا بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والهيئات.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، والمقرر عقده فى نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الابتكار الرقمي البنية التحتية التقى الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي الفئات المستهدفة العمل الجماعي

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