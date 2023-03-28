الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص جمعوا 14 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها

سيارة بوليس
سيارة بوليس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح متفق عليها.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط شخصين (مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصا (مقيمون بمحافظة سوهاج )، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الاستثمار العقاري، وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص (مقيمون بمحافظة سوهاج) عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (5,5 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​

الداخلية النصب الاحتيال أموال المواطنين مقابل أرباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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