السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال.. انتظام ياسر إبراهيم

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 مران الأهلي| ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات استعدادًا لمباراة الهلال السوداني


ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل.

وأكد طبيب الفريق أن «ياسر» خضع لفحص طبي أمس عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وذلك للتأكد من تعافيه من الإصابة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

مران الأهلي| «متولي» يبدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية


محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  انتظم في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية.

أوضح أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر صن دوانز ياسر ابراهيم محمود متولى

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