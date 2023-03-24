حملات تفتيش على المحلات والمطاعم بالغردقة للتأكد من سلامة الأغذية

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، حملة تفتيش مكبرة على المحلات شمال مدينة الغردقة، حيث تم المرور والتفتيش على عدد 12 محلًا بمنطقة الأحياء الفيروز، و2 مطعم، 3 كافيه، 3 سوبر ماركت، 2 محل خضروات وفاكهة، ومحل عطارة، وذلك للتأكيد على سلامة الأغذية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الرئيسية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر نظافة عامة، 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما حذرت الحملة عددا من المحلات التي تعمل دون ترخيص ودون تصاريح أشغال، والتنبيه بضرورة وسرعة استخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

وأكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، أن الحملات مستمرة طوال شهر رمضان المبارك لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر فورية للمخالفين ومحتكري السلع.

حملات تفتيش بالغردقة