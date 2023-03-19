الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وحيد أمه وأبيه.. مصرع شاب فى حادث تصادم بالزقازيق

مصرع شاب
مصرع شاب

وقع حادث أليم في الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حيث لقي شاب وحيد لأمه وأبيه مصرعه في حادث تصادم مروع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع جرار أعلى كوبري الصاغة اتجاه الزراعة بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن مصرع أحمد رجب السيد 30 سنة وإصابة 4 مقيمون شارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق بإصابات متنوعة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الزقازيق الجامعي، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، والتحفظ على السيارة الملاكي والجرار وقائد الجرار.

 وتم تحرير المحضر رقم 3053 جنح قسم أول الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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