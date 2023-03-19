الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ذكر المكتب الإعلامي في إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اجتماع الشباب، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وأجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع الشباب، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أهمية الصلاة في حياتنا.

وأكد الأنبا باسيليوس ضرورة المواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى التفاني في خدمة الكنيسة، كما تضمن اللقاء أيضًا محاضرة، قدمها الأخ ريمون إسحق بعنوان "محطات في حياة السامرية".

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وكهنة الإيبارشية. بدأت الرياضة الروحية بالقداس الإلهي، الذي ترأسه صاحب النيافة.

وأعطى راعي الإيبارشية كلمة روحية لأبنائه الكهنة، كما استلم الأنبا باسيليوس تقاريرًا من اللجان الإيبارشية المختلفة، بالإضافة إلى محاضرة قدمتها، الأخت ماريام عبد الملاك بعنوان "كيفية التعامل مع الشباب".

وفي ختام الرياضة الروحية، قدم راعي الإيبارشية توجيهاته وتوصياته الرعوية، وآليات للعمل بها الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة.