الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي في إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اجتماع الشباب، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وأجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع الشباب، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أهمية الصلاة في حياتنا.

وأكد الأنبا باسيليوس ضرورة المواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة، بالإضافة إلى التفاني في خدمة الكنيسة، كما تضمن اللقاء أيضًا محاضرة، قدمها الأخ ريمون إسحق بعنوان "محطات في حياة السامرية".

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وكهنة الإيبارشية. بدأت الرياضة الروحية بالقداس الإلهي، الذي ترأسه صاحب النيافة.

وأعطى راعي الإيبارشية كلمة روحية لأبنائه الكهنة، كما استلم الأنبا باسيليوس تقاريرًا من اللجان الإيبارشية المختلفة، بالإضافة إلى محاضرة قدمتها، الأخت ماريام عبد الملاك بعنوان "كيفية التعامل مع الشباب".

وفي ختام الرياضة الروحية، قدم راعي الإيبارشية توجيهاته وتوصياته الرعوية، وآليات للعمل بها الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع خدمة مباركة مثمرة.

باسيليوس فوزي الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تعدى جنسيًا على والدته.. إحالة أوراق سائق الإسكندرية للمفتي

حقيقة وقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات» ترشيدًا للنفقات

تشييع جثامين أسرة كاملة ضحايا حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

أبرزها البترول والأدوية.. 9 سلع تقود فاتورة الواردات الشهرية للتراجع 28%

زلزال جديد فى البحر المتوسط قبالة سواحل مرسى مطروح

«تاج الدين»: أطباء مصر يعملون بكل أنحاء العالم محملين بالعلم والأداء المتميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

هل تؤثر التوترات الداخلية في إسرائيل على وضعها الأمني؟ (تقدير موقف)

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل