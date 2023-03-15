كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى

أعلنت السلطات الكورية الشمالية عن إطلاق صاروخين متوسطي المدى، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء أن "كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى (أرض - أرض) يوم الثلاثاء".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم 13 مارس عن إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الصاروخين المجنحين الاستراتيجيين أصابا بدقة الهدف في بحر اليابان.

يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل "الاستخدام الهجومي" لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدء أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

وهذا الأسبوع، توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.

وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ".

والأسبوع الماضي، تفقد زعيم كوريا الشمالية "تدريبات هجومية على النيران" تحاكي هجومها على مطار العدو، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيشها.

