مشاجرات تنتهي بقتلى ومصابين.. والأسباب تافهة

أسباب تافهة قد تكون هي شعلة المشاجرات دامية، بعد أن يتدخل الشيطان، لتنتهي في أحيان كثيرة بإصابات أو يتطور الأمر لوقوع قتلى، وتختلف الأسباب ربما لخلافات الجيرة، أو الزواج أو خلافات عائلية كلها في النهاية تنتهي بكوارث، لعدم تحكم الكثيرين في أعصابهم.

مشاجرة داخل جيم بسبب خلافات عائلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تحطيم صالة ألعاب رياضية خاصة بأحد لاعبى النوادى الرياضية والتعدى على المدير المسئول وإحداث إصابته .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (13) فبراير الماضى تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة بوقوع مشاجرة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية (لا تخص اللاعب المذكور).

وبسؤال (مالك الصالة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، تضرر من شقيق طليقته (عامل - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المنوه عنها بسبب خلافات عائلية بينهما وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةفى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

المزاح الدامي في القليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من إصابة نجله جراء تشاجره مع آخرين.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقربقيامه بالتعدى على نجل المتضرر بالضرب بسلاح أبيض "كتر" مُحدثاً إصابته إثر مشاجرة بينهما بسبب المزاح، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

مقتل شخصين بسبب كراتين في المطرية

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ، وبالإنتقال تبين حدوثها بين (طرف أول: صاحب محل نجارة"توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر"- شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية ") طرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه" ، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء) وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفيان المشار إليهما والتى أودت بحياتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى الطرفين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

قتيل ومصابان في مشاجرة بسبب خلافات الأسرة بأسيوط

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووفاة وإصابة بعض من أطرافها بدائرة المركز.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين وفاة (ربة منزل) إثر إصابتها "بطلق نارى بالرأس" ، وإصابة كلٍ من (مزارع "شقيق المتوفية" بطلق نارى "توفى أثناء تلقيه الإسعافات" –والدة المتوفية - ونجل عمومتهم "بطلقات نارية") وتم نقلهم لإحدى المستشفيات

وبسؤال المصابان ، ووالد المتوفية (عامل – مقيم بدائرة المركز) إتهموا زوج المتوفية (مزارع –مقيم بذات الناحية) بالتعدى عليهم بسلاح نارى كان بحوزته أثناء تواجدهم بمنزلهم بذات الناحية بسبب خلافات أسرية.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبط المتهم ، وبحوزته (بندقية آلية- 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار) ،وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته.