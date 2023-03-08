الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا توافق على بيع صفقة أنظمة تحذير مبكر لليابان

أمريكا واليابان
أمريكا واليابان

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع صفقة أنظمة تحذير مبكر لليابان بقيمة 1.38 مليار دولار، حسبما أعلنت قناة “العربية نيوز”.

وكان قد أعلن بيان أمريكي ياباني مشترك، عن معارضة أي محاولات أحادية لتغيير أوضاع العالم بالقوة، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي بما يشمل تطوير أشباه الموصلات.

 

وتعهد البيان، بالالتزام بتقوية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مع الإشارة إلى أن استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا غير مبرر. 

 

وأشار البيان، إلى الالتزام المشترك بتقوية التعاون الأمني بين واشنطن وطوكيو وسول، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية. 


 الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 


وأعلنت الولايات المتّحدة واليابان، في ختام اجتماع وزاري عُقد في واشنطن الأربعاء، عن عزمهما تعزيز تحالفهما الدفاعي ليشمل التصدّي لأيّ هجوم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد التهديدات الصينية والكورية الشمالية وارتفاع حدة التوترات بشأن تايوان.


وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين: "نحن متّفقون على أنّ الصين تشكّل أكبر تحدّ استراتيجي للبلدين".


واجتمع الوزراء الأربعة قبل يومين من قمّة أمريكية- يابانية ستعقد في واشنطن الجمعة بين الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يقوم حاليًا بجولة أوروبية-أمريكية شمالية.


وأكّد “بلينكن” أنّ الولايات المتّحدة ترحّب بحرارة بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان مؤخرًا، أوضح أنّ البلدين اتفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضًا الهجمات التي تتم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.


وأضاف أن هذا الاتفاق يعني أن أي هجوم يتم عبر الفضاء ضد أي من البلدين من شأنه أن يفعل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنص على أن أي هجوم على أي من البلدين هو هجوم أيضًا على البلد الآخر.

الولايات المتحدة الامريكية اليابان صفقة بيع أنظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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