ليفربول يتقدم إلى المركز الخامس ومانشستر يوناتيد يبقى فى المركز الثالث

بالرغم من فوز ليفربول الساحق والتاريخي على فريق مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الأسبوع الـ26 على ملعب آنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ليس الفوز الأكبر لليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، إذ سبق أن تغلب على فريق بورنموث الصاعد حديثا إلى البريميرليج بـ9 أهداف دون رد في الأسبوع الرابع.

الأسابيع الثلاثة الأولى دون انتصار لليفربول

وبالمناسبة كان هذا هو الفوز الأول لليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في أول أسبوعين إيجابيا مع فريقي فولهام الصاعد حديثا إلى البريميرليج بهدفين لمثلهما، وكريستال بالاس بهدف لكل منهما على الترتيب وتلقى هزيمة بنتيجة 1-2 على يد مانشستر يوناتيد في الأسبوع الثالث.

الفوز الأكبر لليفربول على مانشستر يونايتد

وهذا هو الفوز الأكبر لليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث كان أكبر فوز لليفربول على مانشستر يونايتد 5 أهداف دون مقابل في الأسبوع التاسع في الموسم الماضي.

الهزيمة الثقيلة الأولى لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي

على الجانب الآخر هذه أثقل هزيمة يتلقاها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، حيث كانت أكبر هزيمة تلقاها على يد فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3–6 في الأسبوع التاسع.

الهزائم الثقيلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسداسية هي أثقل هزيمة تلقاها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بشكل عام، وتكررت 3 مرات من قبل.

المرة الأولى كانت في موسم 1996–1997 في الجولة الـ11 على يد فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3 –6.

والمرة الثانية كانت في موسم 2011–2012 في الجولة التاسعة على يد مانشستر سيتي بنتيجة 1–6.

والمرة الثالثة كانت في موسم 2020 – 2021 في الأسبوع الرابع على يد فريق توتنهام هوتسبير بنفس النتيجة 1–6.

ليفربول

لم يخسر في اللقاءات الخمسة الأخيرة، حيث فاز في 4 لقاءات، منها 3 لقاءات بنفس النتيجة بهدفين نظيفين على فريقي إيفرتون، ونيوكاسل يونايتد في الأسبوعين الـ23، والـ24 على الترتيب، وعلى فريق وولفرهامبتون واندررز في الأسبوع السابع، وأخيرًا الفوز على مانشستر يونايتد.

وتعادل في لقاء واحد مع كريستال بالاس سلبيا في الأسبوع الـ25.

ليفربول يصعد إلى المركز الخامس

صعد مركزا واحدا ليحتل المركز الخامس بعد أن ارتفع رصيده إلى 42 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و6 تعادلات، و7 هزائم مستفيدا من هزيمة نيوكاسل يونايتد الذي كان يتواجد في الترتيب السادس على يد مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في الأسبوع الـ26، ومن ثم تجمد رصيده عند 41 نقطة.

ليفربول والمنافسة على دخول المربع الذهبي

والشىء الرائع جدا لجماهير ليفربول أن فريقها دخل المنافسة بقوة على اقتحام المربع الذهبي، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن كان بعيدا عنه، إذ بات لا يفصله سوى 3 نقاط عن توتنهام الذي يتواجد في الترتيب الرابع بـ45 نقطة، وليفربول لعب مباراة واحدة أقل عن توتنهام.

والمربع الذهبي هو هدف ليفربول الأساسي في الموسم الجاري بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وفقدان لقبي بطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو كان حامل اللقب في البطولتين في الموسم السابق.

مانشستر يونايتد

كانت صدمة هائلة لجماهيره هذا السقوط المدوي المفاجئ، لأنه أتى عقب إقصاء فريق برشلونة الإسباني من دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي، والتتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مانشستر يونايتد و4 مباريات دون هزيمة

وقبلها لم يخسر في المباريات الأربع الأخيرة، حيث تغلب في 3 مباريات على فرق كريستال بالاس بنتيجة 2–1 في الأسبوع الـ22، وليدز يونايتد بهدفين دون رد في الأسبوع الـ23، وليستر سيتي بـ3 أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ24، وتعادل في مباراة واحدة مع ليدز يونايتد إيجابيا بهدفين لمثلهما في الأسبوع الثامن.

مانشستر يونايتد لم يتراجع

بالرغم من الهزيمة المدوية مستقر في المركز الثالث بـ49 نقطة حصدها من 15 انتصارا، و4 تعادلات، و6 هزائم، وما زال يفصله 4 نقاط عن توتنهام، ومانشستريونايتد لعب مباراة أقل عن توتنهام.

كانت جماهير مانشستر يونايتد تأمل في استمرار صحوة فريقها، ويحقق انتصارا يدخل به المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إذ يصل برصيده إلى 52 نقطة، ويقلل الفارق عن مانشستر سيتي الوصيف إلى 6 نقاط، وعن فريق آرسنال المتصدر إلى 11 نقطة.

ومانشستر يونايتد لعب مباراة واحدة أقل من كل من آرسنال، ومانشستر سيتي.

هل يستغل ليفربول هذه الدفعة المعنوية الكبيرة، وتستقر نتائجه، وينجح في احتلال ضلع في المربع الذهبي؟

وهل يتجاوز مانشستر يونايتد الآثار السلبية فنيا ومعنويا عن هذه الهزيمة الثقيلة جدا، ويستعيد توازنه سريعا؟

وكان الهولندي اريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد قد صرح بأن هدفه في الموسم الحالي هو التواجد في المربع الذهبي، وبنسبة كبيرة سوف يتحقق ذلك.