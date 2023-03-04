السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف لغز فيديو تعدى على طفل داخل مخزن بالقاهرة

أمن القاهرة
أمن القاهرة

نجح رجال الأمن بالقاهرة، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد (الطفل المجنى عليه) وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبسؤاله اتهم (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) بتقييده والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية لاعتقاده بدخوله المخزن ملكه بدافع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي التعدي بالضرب الطفل المجني عليه تعدي بالضرب تداول مقطع فيديو تعدى على طفل

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