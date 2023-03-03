مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة 2023

مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة ٢٠٢٣.. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، عن حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

يأتي ذلك لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى ألف جنيه شهريا لمواجهة الظروف الاقتصادية والتضخم، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر بيان نشر أمس الخميس.

ونص القرار على الآتي:

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

مرتب الدرجة الثانية بعد الزيادة ٢٠٢٣

ثانياً:زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة معاشات تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي

ثالثاً: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، ليبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 المقبل بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

وحددت وزارة المالية خمسة أيام للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة لصرف مرتبات مرتبات شهر مارس 2023 تخفيفاً للضغط على ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك خلال أيام صرف المرتبات.

وقالت وزارة المالية إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر من أجل صرف مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.