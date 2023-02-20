ضمن مبادرة «الدين يسر».. الأوقاف تُطلق قافلتها الدعوية للواعظات بأسوان

انطلقت القافلة الدعوية للواعظات إلى ‏محافظة أسوان، ضمن مبادرة “الدين يسر” اليوم الاثنين، عقب ‏صلاة العصر، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن.

جاء ذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وفي إطار عناية ‏الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

وخلال القافلة، أكدت واعظات الأوقاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن التيسير الذي ‏نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، وأن ‏دورنا إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي ويسره، وعدم الانسياق وراء الجماعات ‏المتطرفة التي تتاجر باسم الدين، وأن الأصل في الأشياء الحل وليس التحريم، وأن مفاد ‏الفقه وجوهره التيسير وليس التعسير.‏

جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة أسوان شاركت فيها كل من: الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة ليلى عبد الوهاب مدني، والواعظة ‏فادية فؤاد حسن بمسجد المطار التابع لإدارة أوقاف أسوان أول، الواعظة ميرفت عزت محمد، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة نفيسة ‏مصطفى ضيف محمود، بمسجد الحاج حسن التابع لإدارة أوقاف أسوان أول.