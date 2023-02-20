ضمن مبادرة «الدين يسر».. الأوقاف تُطلق قافلتها الدعوية للواعظات بأسوان
انطلقت القافلة الدعوية للواعظات إلى محافظة أسوان، ضمن مبادرة “الدين يسر” اليوم الاثنين، عقب صلاة العصر، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن.
جاء ذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.
وخلال القافلة، أكدت واعظات الأوقاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، وأن دورنا إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامي ويسره، وعدم الانسياق وراء الجماعات المتطرفة التي تتاجر باسم الدين، وأن الأصل في الأشياء الحل وليس التحريم، وأن مفاد الفقه وجوهره التيسير وليس التعسير.
جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة أسوان شاركت فيها كل من: الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة ليلى عبد الوهاب مدني، والواعظة فادية فؤاد حسن بمسجد المطار التابع لإدارة أوقاف أسوان أول، الواعظة ميرفت عزت محمد، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة نفيسة مصطفى ضيف محمود، بمسجد الحاج حسن التابع لإدارة أوقاف أسوان أول.