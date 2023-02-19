إيمان عزالدين: الوثائقية توفر أفلامًا عالمية تعرض للمرة الأولى مجانًا

هنأت الإعلامية إيمان عز الدين، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقائمين على قناة الوثائقية، مشيرة إلى أن قناة الوثائقية نجحت في الاستحواذ على حقوق بث أفلام وثائقية عالمية مهمة جدأ، تعرض للمرة الأولى مجانًا.

ولفتت خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إلى أن الأفلام العالمية سبق أن عرضت على منصات أخرى، لكنها للمرة الأولى تعرض مجانا، وذلك من عبر شاشة الوثائقية.

وأشارت إيمان إلى ان القناة تضم مكتبة القناة، أفلام تعرض لأول على الشاشات في الوطن العربي، ومئات الساعات من المواد الوثائقية الجديدة التي تبث للمرة الأولى.

وختمت: "كل القائمين على القناة حريصون على توصيلها للمتلقي المصري والعربي:".

من ناحيتها، هنأت الإعلامية هبة الأباصيري، المتحدة، على إطلاق قناة الوثائقية، قائلة: "الانطلاق مهم ومميز، اليوم حوار خاص مع أمير حدود داعش يحاوره الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد عرض فيلم وثائقي عن أدهم الشرقاوي، وهو واحد من أهم الأبطال الشعبيين، ويتضمن الفيلم تفاصيل مهمة في حياته".