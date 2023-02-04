السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: نبحث مع جامعة الدول العربية استعدادات اجتماع المنتدى الوزارى العربى الروسى

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أن روسيا وجامعة الدول العربية تبحثان الاستعدادات اللازمة للاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الوزارى العربى الروسى، المقرر عقده هذا العام.

وقال لافروف- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعتزم تعزيز التفاعل المشترك في سياق توطيد الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك بين روسيا وجامعة الدول العربية".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، خلال اجتماع للجنة حزب روسيا الموحدة بشأن قضايا التعاون والدعم الدوليين، "أن هناك منتدى وزاريا بيننا وبين جامعة الدول العربية، ونناقش الآن استعدادات الاجتماع المقبل الذي من المقرر عقده هذا العام".

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا السياسية على الساحة الدولية، وتطوير العلاقات العربية الروسية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات.

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