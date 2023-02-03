مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية، في تحديد مكان اختباء 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوى بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى شعورهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 وضبط آخر.

وعُثر بحوزة المتهمين على (9بنادق آلية - عدد 17 خزينة– عدد من الطلقات - طبنجة - 2 دراجة نارية–مركبة "توكتوك"- كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جراما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.