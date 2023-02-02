الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مكبلة بالسلاسل الحديدية.. حل لغز صورة فتاة الدقهلية على فيسبوك

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن صورة لفتاة موثقة بحبل وسلسلة حديدية.

عقب رصد الأجهزة الأمنية صورة على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة موثقة بحبل وسلسلة حديدية لمعاناتها من مرض نفسي بمحافظة الدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية)، وبسؤال والد الفتاة قرر أن ابنته تعانى من مرض نفسى وفرط حركة واعتيادها إيذاء نفسها وتعريض حياتها للخطر وسبق قيامها بإلقاء نفسها فى مجرى مائى وقيامه بتوثيقها خشية على حياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وزارة الداخلية سلسلة حديدية مواقع التواصل الاجتماعي فتاة موثقة بحبل الدقهلية

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