مكبلة بالسلاسل الحديدية.. حل لغز صورة فتاة الدقهلية على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن صورة لفتاة موثقة بحبل وسلسلة حديدية.

عقب رصد الأجهزة الأمنية صورة على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة موثقة بحبل وسلسلة حديدية لمعاناتها من مرض نفسي بمحافظة الدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية)، وبسؤال والد الفتاة قرر أن ابنته تعانى من مرض نفسى وفرط حركة واعتيادها إيذاء نفسها وتعريض حياتها للخطر وسبق قيامها بإلقاء نفسها فى مجرى مائى وقيامه بتوثيقها خشية على حياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.