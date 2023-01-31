جميل عفيفى: محافظات الصعيد حدث لها تطوير كامل بكافة القطاعات

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الصعيد المصري عانى من الإهمال لسنوات كثيرة، بالرغم من أن الصعيد يمتلك الكثير من المقومات والثروات الغنية، ونتيجة هذا الإهمال ارتفعت مؤشرات الهجرة الداخلية من الصعيد إلى المدن على مدار العصور السابقة.

وأكد جميل عفيفي، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية الحالية مهتمة بصورة كبيرة بالصعيد من خلال تحسين جودة الخدمات من طرق، مدن سكنية جديدة، تحسين خطوط القطارات، بناء المدارس، تحسين البنية التحتية.

تطوير الصعيد

وأضاف في حديثه، أن جميع محافظات الصعيد المختلفة حدث لها تطوير كامل في كافة القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة استطاعت الوصول لكل مواطني الصعيد والريف لتقديم الخدمات المختلفة لهم.