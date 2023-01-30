الزمالك يدرس عودة فيريرا لقيادة الزمالك من جديد

قدم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، مبادرة لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بطلب عودة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق.

وقال أسامة نبيه، المدير الفني للزمالك، في جلسة جمعته برئيس نادي الزمالك في وجود إسماعيل يوسف، وأحمد عبد المقصود، “ليا الشرف إني أشتغل مع البروفيسور جسفالدوا فيريرا من جديد، اتعلمت منه وهو بروف وصاحب النادي، زي ما إحنا ولاد وصحاب النادي”.

وطلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه، من مرتضى منصور، عودة فيريرا من جديد للقيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم من جديد.

وجاء رد مرتضي منصور، بعد رحيل المتأمرين، مساعدين فيريرا الأجانب كما وصف رئيس نادي الزمالك، أرحب بعودة فيريرا لقيادة الزمالك من جديد.

وأعلن مرتضي منصور، عن عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لمجلس الإدارة من أجل مناقشة عودة فيريرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

الجهاز الفني للزمالك يمنح الفريق راحة يومين من التدريبات الجماعية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.