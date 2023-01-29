تشكيل ليفربول.. محمد صلاح أساسيًا ونونيز على مقاعد البدلاء أمام برايتون في كأس الاتحاد

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون ألبيون عصر اليوم، في إطار مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح نجمنا المصري هجوم ليفربول في لقاء اليوم ويجاوره هارفي إليوت وكودي جاكبو بينما يجلس داورين نونيز على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح أساسيًا ونونيز على مقاعد البدلاء أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: بيجيتش، ألكانتارا، كيتا

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، إليوت

Team news 📋



Your #BHALIV line-up for this afternoon 🔴 — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي السابعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستُعاد المباراة من جديد في وقت لاحق، على ملعب "الأنفيلد"، في حال انتهاء لقاء اليوم بين الفريقين بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بهدف نظيف، سجله هارفي إليوت.

بينما تأهل فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ميدلزبره بنتيجة 5-1.

وستكون مباراة اليوم تحت شعار "الثأر" لفريق ليفربول، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم 14 يناير الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي اعتبرها كلوب "أسوأ مباراة له" في تدريب الريدز.

ليفربول VS برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على وولفرهامبتون بهدف نظيف، سجله هارفي إليوت.

- بينما تأهل فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، تأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ميدلزبره بنتيجة 5-1.

- ومن المقرر أن تُعاد المباراة من جديد في وقت لاحق، على ملعب "الأنفيلد"، في حال انتهاء لقاء اليوم بين الفريقين بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي.