«الزراعة»: الإقليمي للأغذية يعتمد خامات وإضافات جديدة لإنتاج وصناعة الأعلاف

أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقرار لجنة مواصفات الأعلاف بالمركز، في اجتماعها الأخير اثنين من خامات الأعلاف وإضافة علفية جديدة.

وأشار العكازي، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتيسير على المتعاملين، وإجراءات عمليات التسجيل، وبذل الجهود لوضع مواصفات لخامات جديدة لأعلاف بديلة لسد الفجوة التي نشأت عن الأزمة فضلًا عن اعتماد إضافات وخامات جديدة للأعلاف، ذات قيمة غذائية عالية، كذلك تساهم في سد الفجوة في إنتاج الأعلاف، وارتفاع أسعارها عالميًا، لدعم قطاع الإنتاج الحيواني.

وقال إن وزير الزراعة قد وجه بالعمل المستمر للجنة لمواكبة كل ما يستجد من خامات وأعلاف بديلة أو غير دارجة الاستعمال وإيجاد بدائل عملية للخامات التقليدية من الحبوب التي تشهد أسعارها ارتفاعًا غير مسبوق تحت الظروف العالمية الحالية.

وأشار إلى أن الخامات التي تم اعتمادها مؤخرًا هي: الأزولا ومخلفات استخلاص العطور من النارنج، فضلًا عن مستخلص الاسبيرولينا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي وفقاً للقرارات ولوائح منظمة، لعمليات تنظيم الاعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها، حيث تبدأ بتعريف لمادة العلف أو الخامة العلفية بأنها كل مادة لم يدخلها خلط وتستعمل في تغذية الحيوان والدواجن والأسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني كما يقصد بها أي إضافة منفردة من إضافات الأعلاف مثل الفيتامينات والمعادن ومكسبات القوام والطعم والرائحة والأحماض الأمينية والإنزيمات ومنشطات الهضم والنمو والتمثيل الغذائي ومحسنات الآداء الإنتاجي وغيرها من الإضافات المسموح بها دوليًا، كما يوضح أيضًا الفرق بين الخامة والمخلوط والعلف المصنع.

وأضاف مدير المركز أن تداول أي خامة بالبيع والشراء لا يكون صحيحًا إلا بعد وضع مواصفة قياسية تضع توصيفًا للخامة وتركيبها الكيماوي وقيمتها الغذائية والحدود القصوى من المواد الضارة وغير المرغوب فيها ومحاذير استخدامها لغير الغرض أو الحيوان أو الطائر المستهدف، مشيرًا إلى أن لجنة المواصفات تتولى البت والتوصية في التراكيب العلفية ومدى ملاءمتها للحيوان أو الطائر أو السمكة المستهدفة بما يعرف باستمارة تسجيل الأعلاف والتي تشمل التركيب الكامل والجرعة أو نسبة الإضافة والمرحلة العمرية للكائن المستهدف لتغطي احتياجاته من مواد الغذاء وكذلك طبيعة المنتج وسعة العبوات ومعايير مراقبة الجودة.

وتابع أنه تعد المواصفة بالنسبة للخامة واستمارة التسجيل بالنسبة للعلف المصنع أو الإضافة العلفية هي الوثيقة أو العقد بين المنتج والمستهلك والتي على أساسها يتم تنظيم عمليات الإنتاج والتداول والتفتيش ومراقبة الأسواق.

كما تضيف لجنة مواصفات الأعلاف مواصفة لكل خامة جديدة لتضاف إلى قائمة الخامات بالقرار المنظم، وذلك بعد دراسة وتحليل ومناقشات عديدة لضمان الكفاءة وأمان الاستخدام.