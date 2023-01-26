الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية ويقترب من نهائى كأس الرابطة

هدف مانشستر يونايتد
هدف مانشستر يونايتد

انتصر مانشستر يونايتد على مضيفه نوتنجهام فورست في المباراة التي جمعتهما، بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب من بداية اللقاء، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسعى لاعبو يونايتد لتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب، ويؤكدون به جدارتهم بتحقيق الفوز.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر يونايتد لتسجيل هدف ثاني وزيادة تفوقهم في المباراة، فيما حاول لاعبو نوتنجهام تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة مبكرًا.

وسجل سام سوريدج، هدف التعادل لفريق نوتنجهام في الدقيقة 23 من عمر الشوط، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وتواصل الأداء الهجومي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، من أجل هز الشباك.

وأضاف فوتر ويجورست الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 5 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة، ونفس الأمر بالنسبة للاعبي نوتنجهام فورست.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لفريق نوتنجهام فورست.

وواصل مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين، في ظل محاولات طفيفة بين كلا الفريقين لهز الشباك.

وسجل برونو فيرنانديز، الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليضع يونايتد خطوة في المباراة النهائية لكأس الرابطة في انتظار مباراة العودة.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 69%، مقابل 31% لصالح نوتنجهام فورست.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست نوتنجهام كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة كأس الرابطة

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